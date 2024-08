Durch die Blume

Kati merkt einfach nicht, wenn sie stört. Selbst, als sie in ein Schäferstündchen von Eva und Andreas platzt, ist ihr das weder peinlich noch hat sie das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Schließlich will sie ihr Lottchen mit einem Geschenk überraschen und da sie noch einen Schlüssel hat, kann sie im Leibgedinghaus ein- und ausgehen, wie sie möchte. Aber so ist sie nun mal, Carlottas Oma. Eva und Andreas müssen sich etwas einfallen lassen. Dringend!

Albert hat nicht die geringste Lust, seinen 25. Geburtstag groß zu feiern. Schließlich ist seine Familie sowieso immer nur am Streiten. Da kann er gut und gerne auf eine Feier verzichten. Wenn da nicht die Aussicht auf Geschenke wäre und Albert nicht dringend eine neue Kamera bräuchte ...

Bea gestaltet eine neue Broschüre für den Schwarzwald-Tourismus-Verein. Und wenn Johanna nicht die Geranien gegen eine blau-gelbe Kombination aus irgendetwas ausgetauscht hätte, wären die Fotos vom Fallerhof auch richtig gut geworden. Noch immer ist sie sauer mit ihrer Schwiegermutter. Und sie will Geranien. Unbedingt. Und wenn Bea Geranien will, dann bekommt sie die auch.