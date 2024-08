Gefährliche Geschäfte

per Mail teilen

Johannas Geranien haben alle den Rost. Nun muss sie sämtliche Blumenkästen leeren, damit sich die giftigen Pilzsporen nicht verteilen. Da es auf dem Blumenmarkt im September mit Geranien nicht mehr weit her ist, kauft Johanna kurzerhand eine Alternative. Als Bea die blau-gelb bestückten Blumenkästen sieht, rastet sie aus und Johanna fällt aus allen Wolken!

Irgendetwas scheint mit der Mühlengeschichte so ganz und gar nicht zu stimmen. Zunächst macht Albert seinem Opa gegenüber noch Witze über eine angebliche "Chinesenmafia", ist dann aber plötzlich selbst durch Auftreten und Äußerungen von Herrn Zemin extremst eingeschüchtert. In ihrer Panik schaukeln sich Albert und Hermann gegenseitig noch. Eines ist klar: Sie müssen Herrn Zemin loswerden. Egal wie!

Eva kann sich an Svetlana einfach nicht gewöhnen. Ihren Haushalt in fremde Hände geben zu müssen, fällt ihr extrem schwer. Da putzt sie lieber selbst. Und zwar so richtig! Eva macht Großputzt bevor die Putzfrau wiederkommt!