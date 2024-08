Fünfundzwanzig Jahre

per Mail teilen

Die Familie bereitet die Geschenke für Albert vor. Zwar sind dessen Wünsche eher monetärer Art, aber ohne Geschenke ist's auch kein richtiger Geburtstag. Dass Alberts Patenonkel Franz das Fest zum Fünfundzwanzigsten ausrichten möchte, hat alle überrascht. Aber lumpen lässt sich der Onkel auf keinen Fall. Dann steigt im Gesindehaus eine Riesenparty, die sich so noch nicht einmal Albert erträumt hat. Eine Überraschung jagt die nächste ... Und auch dieses Familienfest bleibt nicht ohne Folgen!

Sophie kommt mit den Aufträgen in der Säge so richtig ins Schleudern. Viel Arbeit ist super, aber viel Arbeit ohne Personal funktioniert einfach nicht. Wenn sie ehrlich ist, könnte sie Tonis Hilfe ganz gut gebrauchen und es tut ihr leid, dass ihr ehemaliger Ausbilder mittlerweile auf anderen Baustellen zugange ist. Und den bekommen keine zehn Pferde mehr in die Fallersäge zurück.

Auch Claudia Heilert hat Stress. In der letzten Zeit ist Bernhard oft nicht da, da sein Jüngster immer wieder krank ist. Claudia übernimmt zwar was sie kann und hält ihrem Chef den Rücken frei, doch auf dem Schreibtisch ihres Chefs stapeln sich die Aktendeckel. Als Bernhard von seiner Sekretärin aber verlangt, auf den letzten Drücker auch noch das Geburtstagsgeschenk für Albert zu organisieren, wird's Claudia Heilert zu viel. Die Bürgermeistersekretärin streikt.