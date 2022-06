Du hast die Chance zusammen mit deinem Team ganz eigene Regeln der Zusammenarbeit aufzustellen. Wie genau dein Arbeitstag aussieht, hängt auch von der Phase ab, in der ihr euch gerade befindet. In der "Exploration"-Phase wirst du Zeit haben die mit der Challenge verbundenen Probleme besser zu verstehen: Du sprichst mit Expert*innen aus Wissenschaft & Wirtschaft, verschaffst direinen Überblick über Statistiken, Marktdaten & Studien und führst Interviews mit Nutzer*innen. Du wirst selbstständig arbeiten und dich immer wieder mit dem Team austauschen, um einen gemeinsamen Problemstandpunkt zu finden. Du arbeitest digital von Zuhause mit wenigen Tagen vor Ort im SWR Innovationslabor Baden-Baden. In der "Ideation & Prototyping"-Phase wirst du dann sehr intensiv mit dem Team zusammenarbeiten. Denn hier geht es darum gemeinsam konkrete Konzepte zu entwickelt und diese in Form eines Prototyps greifbar zu machen. Am Ende dieser Phase bereitest du mit dem Team dann eine Abschlusspräsentation für den Pitch Day vor.