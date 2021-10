SWR Auslandskorrespondent Thomas Aders über seinen Roman

per Mail teilen

Jemandem, der viele Jahre aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet hat, würde man nicht gerade zuschreiben, zart besaitet zu sein. Und dennoch schlummert unter so manch harter Schale ein ganz weicher Kern, aus dem – auf entsprechendem Resonanzboden – feinfühlige Klänge entweichen. So auch beim langjährigen SWR Auslandskorrespondenten Thomas Aders.

In seinem jüngst erschienenen Roman „Seelentanz – John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder“ beschreibt er mit Liebe zum Detail das Leben des gebürtigen Südafrikaners und Choreografen John Cranko, der die Compagnie des Stuttgarter Balletts innerhalb weniger Jahre zu einer der führenden der Welt gemacht hat. Er wertet darin die persönlichen Erinnerungen dutzender Zeitzeugen aus, darunter die Haupttänzerinnen und -tänzer John Crankos wie Márcia Haydée, Richard Cragun, Egon Madsen und Birgit Keil.



Wie Thomas Aders zu all dem kam? Das erzählt er im Video. Und am 2. September kann man Thomas Aders beim Kulturwasen live erleben: Er liest dort aus seinem neuen Roman und diskutiert auf der Bühne mit Crankos Tänzer*innen sowie Georgette Tsinguirides über ihre märchenhaften Erlebnisse.