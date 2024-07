per Mail teilen

ARD Mediathek

Die ARD Mediathek war auch 2023 die erfolgreichste TV-Streamingplattform Deutschlands: Bei der Zahl der täglichen Nutzer:innen und bei der durchschnittlichen täglichen Gesamtnutzung liegt die ARD Mediathek vorn. 3,17 Millionen Stunden wurden als durchschnittlicher Tageswert im Dezember 2023 gemessen. Bei den Visits überholte die ARD Mediathek am Ende des Jahres sogar die Tagesschau und ist mit 177,46 Millionen Visits das reichweitenstärkste gemeinschaftliche Online-Angebot der ARD.

Technische Weiterentwicklung

Im zurückliegenden Jahr hat ARD Online die Weiterentwicklung der Personalisierung in seinen Produkten konsequent vorangetrieben. So wurde das Login auf TV-Geräten vereinfacht. Um noch mehr registrierte Nutzer:innen zu gewinnen, wird weiterhin verstärkt und an prominenter Stelle für die Vorteile des Logins geworben.

Die Ergebnisse der Suche können mittlerweile nach barrierefreien Inhalten gefiltert werden – etwa gezielt nach Videos mit Gebärdensprache, Untertiteln oder Audiodeskription.

ARD/ZDF-Streamingnetzwerk

Seit dem Start des Streamingnetzwerks von ARD und ZDF wächst die Zahl der über das Netzwerk generierten Mediathekszugriffe kontinuierlich weiter. Insgesamt mehr als 20 Millionen mal haben Nutzer:innen im Jahr 2023 Inhalte aus der jeweils anderen Mediathek abgerufen.

Durch die Implementierung eines offenen und leistungsstarken Recommender-Services, den die Partner gemeinschaftlich weiterentwickelt hatten, erhalten Nutzer:innen nun zu ihrem Sehverhalten und ihren Interessen passende, übergreifende Empfehlungen – von ARD und ZDF in beiden Partnermediatheken.

hilfe.ARD.de

Ein neuer Hilfe-Bereich liefert schneller Antworten zur Nutzung der Mediathek: Ratsuchende werden aus den Anwendungen der ARD Mediathek seit Herbst 2023 in das neu gestaltete, zentrale Hilfe- und Kontaktportal der ARD (hilfe.ard.de) geführt. Das Angebot wurde gemeinsam mit der Zuschauerredaktion der Programmdirektion und ARD Digital entwickelt.

Entwicklung Content und Kuratierung

Zur Planung des Programmportfolios wurde das Mengengerüst der Gemeinschaft weiterentwickelt. Insbesondere bei den Dokumentationen (z. B. Geschichte, Wissen) fand 2023 eine umfangreiche Verschiebung statt von Produktionen, die für lineare Sendeplätze bestimmt sind, hin zu Formaten, die sich dezidiert an ein streaming-affines Publikum richten.

ARD Audiothek

Die ARD Audiothek verzeichnete 2023 zusammengenommen mehr als 116 Millionen Wiedergaben – eine Steigerung von 35 Prozent im Vergleich zu 2022. Im Dezember 2023 verbuchten die Medienforschenden 11,30 Millionen Visits für die ARD Audiothek – eine Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zu den Zahlen vom Dezember 2022.

Weiterentwicklungen und User-Experience

Im Zuge der Personalisierungsstrategie erhielten angemeldete Nutzende der ARD Audiothek im vergangenen Jahr erstmals personalisierte Empfehlungen. Weiterhin beschäftigt sich das Team mit der Vision „ARD Audiothek NEXT“, deren Ziel darin besteht, mit der ARD Audiothek eine große öffentlich-rechtliche Audioplattform zu schaffen, in der unter anderem auch die Radio-Wellen eine individualisierbare Markenheimat erhalten.

Die Android Automotive Version der ARD Audiothek ist nun, neben dem Google Play Store, auch in den zwei wichtigsten Automotive-App Stores verfügbar. Die ARD Audiothek und ihre Auffindbarkeit wurde 2023 zudem auf Amazon Alexa sowie im Google Assistant nachhaltig verbessert.