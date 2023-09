Migrationsforscherin mit Schwerpunkten Frauen, Geschlechterdiskurse, Religion

Meltem Kulaçatan ist Vertretungsprofessorin an der Carl von Ossietzky – Universität in Oldenburg (Professur Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft). Sie studierte in Erlangen Islamische Religionslehre (Lehramt) und Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Moderner Vorderer Orient. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Radikalisierungsmotivationen von Frauen und jungen Mädchen in islamistischen Kontexten, Jugend und Gesellschaft, Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft, Geschlechterdiskurse im transnationalen Raum, Gender und Feminismus in der Migrationsgesellschaft sowie jüdisch-muslimische Gegenwartsbeziehungen mit den Schwerpunkten Frauen und Religion.

Prof. Meltem Kulaçatan