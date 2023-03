Experte für Migration, Entwicklungspolitik und Stadtplanung

Saliou Gueye wurde 1968 in Dakar, Senegal geboren. Er studierte in Dortmund Raumplanung mit Schwerpunkt Entwicklungs- und Migrationspolitik. Er war u.a. Integrationsbeauftragter der Stadt Ludwigsburg und Leiter der Koordinationsstelle Internationale Stadt Ulm. Später leitete er die Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in Ludwigsburg. Seit 1. Oktober 2020 ist er Bezirksvorsteher von Stuttgart- Zuffenhausen. Der Stadtbezirk ist am Modellprojekt „Gemeinsam in Vielfalt vor Ort“ beteiligt, wo es um das Miteinander in einer internationalen Stadt geht. Gueye ist Träger des Bundesverdienstkreuzes.