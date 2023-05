Möchte, dass junge Menschen gehört werden, und setzt sich dafür ein.

Mehmet Ildeş wurde 2001 in Stuttgart geboren und studiert Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim. Mit seinem Engagement begann er schon mit 14 Jahren: wichtig für ihn war dabei seine persönliche Geschichte, die ihm das Gefühl vermittelte, man wolle ihm nicht zuhören. Also verschaffte er sich Gehör - zum Beispiel im Jugendrat Stuttgart, wo er sieben Jahre lang aktiv war. Danach war er Landessprecher der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg. Zurzeit ist er Vorstandsvorsitzender bei Local Diversity e.V., Talent bei Join Politics und Vielfaltsbeauftragter der Grünen Jugend Stuttgart.