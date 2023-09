Die Soziologin interessiert sich für Migrationsgesellschaften im Wandel

Irena Kogan ist Inhaberin des Lehrstuhls für vergleichende Soziologie an der Universität Mannheim. Sie studierte Pädagogik (Ukraine), Soziologie und Anthropologie (Israel) und Sozialwissenschaften (Deutschland). Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der sozialen Ungleichheit, der Migrationsforschung und der Arbeitsmarktsoziologie – u.a. strukturelle und kulturelle Aspekte der Integration, Übergang Schule - Beruf sowie die Rolle des Humankapitals und der sozialen und kulturellen Ressourcen in diesen Prozessen. Derzeit ist sie Co-Leiterin des deutschen Teils des DFG-geförderten Projekts "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries".

Prof. Irena Kogan