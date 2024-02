Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender und zwei Landesmedienanstalten – das ist eine deutschlandweit einzigartige Kooperation.

Wir, der SWR, LFK und LMK können deshalb unsere Arbeit und die verschiedenen Projekte in der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS) bestens vernetzen. Die Stiftung MKFS entwickelt seit 2001 Strategien sowie Methoden und fördert auf Antrag Projekte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Wenn's ums Zuhören geht, kommt der rote Hörkoffer ins Spiel: Aktuelle Hörspiele, moderne Technik und maßgeschneiderte Konzepte bringen die Freude am Zuhören in den Kindergarten und die Schule. Unsere Hörspielredaktion ist beim Hörkoffer und den „Ohrenspitzer“-Angeboten mit im Boot und unterstützt die medienpraktische Arbeit mit kindgerechten und pädagogisch wertvollen Inhalten.

Medien und Wirklichkeit: Wer selbst ausprobiert hat, wie Kameraführung, Filmschnitt und technische Tricks das Sehen beeinflussen, der lässt sich vom Schein der Filmwelt nicht mehr so leicht täuschen. Deshalb fördert die Stiftung MKFS Videoprojekte und vernetzt diese mit den Offenen Kanälen und den Medienkompetenz-Netzwerken. Dabei bietet die länderübergreifende Tätigkeit der Stiftung die Möglichkeit, erfolgreiche Konzepte zu übernehmen: So gibt es in Kooperation mit uns seit 2007 in Baden-Württemberg den „Tatort Bodensee“, einen Drehbuchwettbewerb, der sich in Konzept und Realisation am „Tatort Eifel“ orientiert.