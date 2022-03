Aus der Praxis für die Praxis: Berufsschauspieler Manfred Schwabe hat seine langjährigen Erfahrungen in einem Leitfaden für junge Filmemacher*innen inszeniert.

Dieses E-Book richtet sich an Interessierte, an Neugierige, an Kreative, an Spinner: an alle, die einen Film drehen und dabei Regie führen wollen - an bereits erfahrene Spielführer und an die Zukünftigen.