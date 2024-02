Learning by doing. Learnig by viewing: Worauf muss ich achten, wenn ich Bilder ins Netz stelle? Persönlichkeitsrecht? Datenschutz? Recht am eigenen Bild? Anhand des interaktiven Films "Elli Online" entscheiden Schüler*innen, wie sie sich im Netz präsentieren.



Spielerisch lernen sie, wie sie ihre Privatsphäre schützen können und werden für einen kritischen und reflektierten Umgang mit ihren persönlichen Daten sensibilisiert.



Wer: 3. – 4. Klasse

Dauer: 3 Schulstunden

Zum Modul: planet-schule.de