Online-Seminar oder Präsenz-Seminar für Lehrkräfte

Learning by doing. Learnig by viewing: Worauf muss ich achten, wenn ich Bilder ins Netz stelle? Persönlichkeitsrecht? Datenschutz? Recht am eigenen Bild?

Anhand des interaktiven Films »Elli online« entscheiden Schüler*innen, wie sie sich im Netz präsentieren. Spielerisch lernen sie, wie sie ihre Privatsphäre schützen können und werden für einen kritischen und reflektierten Umgang mit ihren persönlichen Daten sensibilisiert.

Dauer 3 - 4 Schulstunden, nach Absprache

Projektpartner Planet Schule

Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg können sich bis 18.6. für das Schuljahr 2021/22 für insgesamt vier abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten plus einen Elternabend bewerben.