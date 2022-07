Lea Wagner: Backstage bei SWR Sport

Interviews führen, Berichte ansagen und in die Kamera lächeln – so nehmen die meisten Zuschauer:innen den Job von Lea Wagner wahr, wenn sie sonntagabends SWR Sport moderiert. Ihre Arbeit beginnt aber lange vor der eigentlichen Sendung. Was alles dazu gehört und was hinter den Kulissen abläuft, zeigt sie im Video.

Lea Wagner moderiert SWR Sport am Sonntagabend im Wechsel mit Tom Bartels, Michael Antwerpes und Benjamin Wüst, im SWR Fernsehen ab 21.45 Uhr und als Livestream in der ARD Mediathek. Alle wichtigen Sportthemen aus dem Südwesten finden Sie hier SWR.de/Sport.