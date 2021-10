Vanessa Wormer leitet das neue Innovationslabor des Südwestrundfunk, das SWR X Lab. Ihr Team unterstützt Redaktionen dabei, nutzerzentriert neue digitale Angebote zu entwickeln.

Biografie

Vanessa Wormer wurde am 26. September 1987 in Bruchsal geboren. Sie studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Mannheim. Zeitgleich absolvierte sie von 2008 bis 2010 die studienbegleitende Journalistenausbildung an der katholischen Journalistenschule ifp in München. Nach ihrem Master-Abschluss volontierte sie bei der „Heilbronner Stimme“ und arbeitete dort als Online-Redakteurin.

Im Jahr 2015 lernte Vanessa Wormer im „Lede Program“ an der Columbia University‘s Graduate School of Journalism in New York programmieren und arbeitete danach als Datenjournalistin in der Entwicklungsredaktion und im Ressort Investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung. Ab 2018 leitete sie das preisgekrönte Datenjournalismus-Team der SZ.

So arbeite ich für die digitale Zukunft der ARD

Die Gründung des Innovationslabors SWR X Lab ist Teil der grundlegenden Unternehmensstrategie, mit der der SWR mehr jüngere Zielgruppen gewinnen möchte. Das Innovationslabor in Baden-Baden soll internes und externes Knowhow vernetzen, die Programmmacher*innen im SWR bei der nutzerzentrierten Entwicklung neuer Formate und Produkte begleiten sowie den Sender mit Hochschulen, StartUps und anderen Innovationszentren zusammenbringen.

Als Speakerin im Einsatz

re:publica

Netzwerk Recherche Jahreskonferenz

Medientage München

Zündfunk Netzkongress

JotCon

Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu "Innovationen im Journalismus"

Aktiv auf folgenden Kanälen