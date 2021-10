Ursi Zeilinger weiß, wie Schüler:innen mit Medien umgehen und wie Lehrer:innen sie am besten erreichen und macht mit ihrem Know-How "Planet Schule" zu einem Top-Bildungsangebot.

Biografie

Fort! Weiter! Aus! Bildung! Medien? Digital! Vom Grundschullehramt zur Medienpädagogik, von der Maus-Hochzeit zum Kinderprogramm, von Porno-Workshops zu Fortbildungsveranstaltungen mit Lehrkräften.

Das Thema Bildung zieht sich wie ein roter Faden durch meine Biographie: Ursprünglich habe ich Mathematik und Grundschullehramt studiert, aber dann meinen Traum weiterverfolgt, bei der Sendung mit der Maus zu arbeiten. Ich schloss daher ein Studium der Medienpädagogik an und schrieb als Diplom-Arbeit mit „Halt die Klappe!“ einen Kinderfilm zur Filmgeschichte. Ich heiratete den Maus-Redakteur und begleitete beim SWR Kindernetz 18 Jahre lang Kinder auf ihren ersten Schritten ins Netz. Ich gab medienpädagogische Workshops für Schulklassen, bildete Lehrkräfte fort und hielt Elternabende. Daneben habe ich mich beim Landesmedienzentrum als Referentin für Jugendmedienschutz zertifiziert und mit Eltern, Lehrkräften und Schulklassen gearbeitet (z.B. zu Themen wie „Erste Schritte ins Netz“, „Cybermobbing“, „Bilderrecht und Persönlichkeitsrecht“ bis hin zu „Scripted Reality“, „Sexting“, „Pornos und Schönheitsideale im Netz“ etc.). An Wochenenden habe ich Kurse zu Piraten, Indianer, Meteoriten etc. an der Kinderakademie geleitet und an Hochschulen zum Thema Kinderfernsehen gastdoziert. 2015 bin ich bei Planet Schule eingestiegen. Dort leite ich Fortbildungsveranstaltungen zum Lernen mit digitalen Medien, gebe Sprechstunden, mache die Sendeplanung, betreue die Zeitschrift, erstelle Unterrichtsmaterial und arbeite mit Autor*innen zusammen. Mit dem „Maus-Redakteur“ bin ich noch verheiratet, wir geben gemeinsam Workshops zur Filmbildung, haben drei Kinder und leben in Baden-Baden.

So arbeite ich für den SWR

Ich bin die Frontfrau von Planet Schule, halte Vorträge, gebe Fortbildungen und Workshops für Multiplikator*innen aus der Bildung, mache WS für Schüler*innen. Außerdem arbeite ich in vielen AGs und Arbeitskreisen mit, betreue die Zeitschrift, erstelle/redigiere Unterrichtsmaterial und mache die Sendungsplanung.

Als Speakerin im Einsatz

Referentin bei Planet Schule – Fachtagungen, Seminare, Vorträge, Workshops - für Lehrkräfte, Studierende, Referendar:innen, Multiplikator:innen aus der Bildung. Außerdem Workshops für Schüler:innen. Themenbereich: Medienkompetenz, Lernen und Lehren mit digitalen Medien, Kreativer Filmeinsatz an Schulen, Digitalisierung, Mediendidaktik, Filmbildung, Nachrichtenworkshops.

Referentin im Auftrag des Landesmedienzentrums – Elternabende, Vorträge für Lehrkräfte, Workshops für Schüler*innen – zu Themen aus dem Jugendmedienschutz, außerdem zum Kinderfernsehen.

Referentin an der Kinderakademie in Karlsruhe und Baden-Baden – mit Seminaren für Hochbegabte Kinder zwischen 7 und 12 Jahren (diverse Themen).

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… sortiere ich Bücher nach Farben, übe das cis-moll Prélude von Rachmaninoff, mache Handstand und Räder oder verreise mit meiner Familie.

Unterwegs auf folgenden Kanälen und Communities