Wandel in der Wirtschaft, Automobil, Weltwirtschaft mit Schwerpunkt USA-Europa und Frauen in der Wirtschaft sind die Schwerpunktthemen von Sabrina Fritz innerhalb der Wirtschaftsberichtserstattung.

Biografie

Mein Leben war so langweilig – BWL Studium; Volo; seit 1992 beim SWR, seit 1995 mit dem selben Mann verheiratet. Und war doch so aufregend – Leitung der Wirtschaftsredaktion, Live-Moderatorin von der Stuttgarter Börse, sechs Jahre Leben und Arbeiten in den USA, jetzt Wirtschaftsberichterstattung in der digitalen Welt, zwei Kinder, ein Hund.

So arbeite ich für den SWR

Leitung eines tollen Teams, regelmäßige Kommentare in den Tagesthemen, Netzwerken in diversen Organisationen wie Amerikanische Handelskammer, Wirtschaftspresseclub und Korrespondenten machen Schule.

Als Speakerin im Einsatz

Moderation von Diskussionsveranstaltungen

Vorträge zur US-Politik

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... arbeite ich sehr gerne mit den Händen: Handwerken, Kochen, Klavierspielen.

Unterwegs auf folgenden Kanälen