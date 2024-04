Als Arzt und Moderator bin ich gleichzeitig breit aufgestellt und hoch spezialisiert, redegewandt und immer gesprächsbereit. In der Gesprächssendung SWR1 „Leute“ im Radio bei SWR1 Baden-Württemberg beschäftige ich mich Tag für Tag mit unterschiedlichsten Themen, die die Menschen bewegen. Als Facharzt mit langjähriger klinischer Erfahrung bin ich in der Medizin hoch spezialisiert.

Biografie

Studium der Humanmedizin in Hamburg und Paris, Facharztausbildung in Hamburg und Berlin, dann Oberarzt und zuletzt geschäftsführender Oberarzt in Sindelfingen – über 20 Jahre währte mein Weg in der Medizin. Daneben war der Journalismus und vor allem das Radiomikrofon immer dabei: Erst beim freien Radio in Hamburg, dann in zahlreichen Praktika u.a. bei der Deutschen Welle, später als langjähriger freier Mitarbeiter der Jazzredaktion bei NDR Info in Hamburg und zuletzt bei rbb Kultur in Berlin. Als einer der frühen Podcaster hatte ich permanent ab 2010 eigene Podcast-Serien in Netz. In meiner Brust schlagen also zwei Herzen: Lange führte ich eine Art Doppelleben zwischen OP-Saal, Radiostudio und Medienarbeit - thematisch stets und sehr strikt voneinander getrennt. Ein Umzug in den Süden und im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie begründeten die Idee, mit der Trennung zu brechen und ein drängendes medizinisches Thema medial zu bearbeiten. Der SWR gab mir die Chance: Die Podcast-Serie „Corona Helfer:innen“ setzte ein Schlaglicht auf diejenigen, die während der Pandemie und bis jetzt in der ersten Reihe gegen Corona kämpfen. Die Serie wurde 30 Folgen stark und ich für eine Folge mit der Krankenschwester Marion für SWR1 Baden-Württemberg mit dem Deutschen Radiopreis 2022 in der Kategorie „Bestes Interview“ ausgezeichnet. Zwischenzeitlich hatte ich die Klinik verlassen und bin seit Oktober 2021 voll beim SWR als Redakteur und Moderator der Gesprächssendung SWR1 „Leute“.



So arbeite ich für den SWR

Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport – aber auch ganz normale Menschen mit ihren Geschichten, das sind Tag für Tag von Montag bis Freitag von 10-12 Uhr unsere Gäste in SWR1 „Leute“. Die Sendung ist im Südwesten seit über 35 Jahren präsent und inzwischen eine Institution. Zu meinen Aufgaben gehören die Gestaltung, Planung und die Moderation der Sendung – und noch einiges mehr.

Als Speaker im Einsatz

Bühnenmoderationen, Gesprächsrunden und Veranstaltungen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... verbringe ich Zeit mit meiner kleinen Familie und gerne auch mit einem großen Freundeskreis.

Aktiv auf folgenden Kanälen

