Auf Social Media gewinnt emotionaler Content, den die Algorithmen gut ausspielen. Doch wie bewahrt man dabei als Host und Format die journalistische Distanz? Damit beschäftigt sich Martika Baumert, Redakteurin für regionalen Content bei Instagram und TikTok.

Biografie

Martika wächst im Baden-Badener Rebland auf. Auf dem Weg zur Schule fährt sie jeden Tag am SWR vorbei und weiß: Hier will ich mal arbeiten. Das Englisch- und Pädagogik-Studium führt sie nach Mainz. Der Wunsch, beim SWR zu arbeiten, bleibt: 2013 fängt sie bei DASDING als Multimedia-Redakteurin an. 2019 geht es für sie ins journalistische SWR-Volontariat. Danach entscheidet sie sich, in die innovative Abteilung Digitale Formate BW nach Stuttgart zu wechseln und ist seither Redakteurin und Host für SWR Heimat.

So arbeite ich für den SWR/ÖRR

Als Redakteurin und Autorin für SWR Heimat gehe ich auf Drehs für unsere Videos in ganz Baden-Württemberg. Diese Videos schneide ich im Anschluss selbst und begleite die Posts im Community Management, sobald sie online sind. Genauso nehme ich Beiträge von anderen Teammitgliedern ab. Als Host bin ich unter anderem bei älteren Menschen zu Besuch, um ihre Geschichte zu hören oder mache Umfragen zu emotionalen Themen. Zur täglichen Arbeit gehört es, unseren Instagram-Kanal weiterzuentwickeln und an neue Gegebenheiten der Plattform anzupassen. Im September 2022 war der Start unseres TikTok-Kanals, für welchen ich bei der Formatentwicklung und beim Design Thinking-Prozess dabei war. Darüber hinaus coache ich die Social Media-Talente des Talentnetzwerks – aufstrebende Creators aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – vor allem im Bereich Hosten und Storymoderation bei Social Media.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

... dann findet man mich auf meiner morgendlichen Jogging-Runde durch den Wald oder beim Volleyballspielen. Ein weiteres Hobby von mir sind meine Freundinnen und Freunde. Gemeinsam Zeit zu verbringen und Erinnerungen zu schaffen ist mir wichtig, weshalb ich am Wochenende oft unterwegs bin, um die besten Menschen zu treffen. Und ich liebe gutes Essen, entweder ich koche selbst oder ich probiere mich durch die leckersten kulinarischen Spots, vor allem rund um meine Heimat Baden-Baden – natürlich auch für Social Media.

Sprecherfahrung

re:publica Juni 2023, Panel: Regional, digital, scheissegal?! // Mit regionalen Angeboten erfolgreich im Social Web

Volokurs Juni 2023: Plattformgerechte Inhalte und Storytelling bei Social Media

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de