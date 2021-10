Bilateral, regional – und das multimedial: ob Frankreich oder Deutschland, an Neckar oder Seine – er berichtet von beiden Ufern souverän.

Biografie

Marcel Wagner studierte Germanistik und Geschichte in Bonn und Paris. Nach einem Volontariat beim SWR arbeitete er als Reporter und Redakteur für Radio, Fernsehen und Online in Tübingen und Stuttgart. Dort leitete er zunächst die Redaktion SWR International mit den Themenbereichen Migration und Integration, bevor er im Sommer 2016 als Studioleiter ins ARD Hörfunkstudio Paris wechselte. Im Frühjahr 2021 kehrte er nach Tübingen zurück und leitet dort aktuell die multimediale Redaktion.

So arbeite ich für den SWR

Ich organisiere im SWR Studio Tübingen die multimediale Berichterstattung zu allen Themen in der Region Neckar-Alb, suche Kontakt zu Multiplikator:innen sowie Bürger:innen in der Region und kümmere mich um journalistische Nachwuchsarbeit.

Als Speaker im Einsatz

Diverse Workshops und Seminare an Universitäten in Stuttgart, Tübingen und Paris, Vorträge über deutsch-französische Politik u.a. am Institut Francais in Mannheim und der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Frankfurt, Medienkompetenzunterricht im Rahmen des Projekts „Korrespondent:innen machen Schule“.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... fahre ich Rennrad, schwimme, verbringe Zeit mit meiner Familie und versuche, möglichst oft nach Frankreich zu reisen, um Land und Leute weiter zu beobachten und viele Freundschaften zu pflegen.

Aktiv auf folgenden Kanälen und Communities