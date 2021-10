Jonas Schlatterbeck interessiert sich für die Konzeption und Distribution von Content für Video- und Audio-Streamingportale.

Biografie

Jonas Schlatterbeck arbeitet seit Mai 2020 als Head of Content bei ARD Online. Seit Oktober 2021 leitet er zusätzlich die non-lineare Planung der ARD Mediathek in der Programmdirektion des Ersten. Zuvor war Jonas Schlatterbeck Bereichsleiter Social Media bei ZDF Digital, wo er digitalen Content für ZDF-Marken sowie ARTE und 3sat erstellte. Sein Berufsleben begann er bei ARTE als Webjournalist und später als Social Media Manager. Jonas Schlatterbeck ist Gastdozent am KIT in Karlsruhe für non-lineare Formatkonzeption. Er hat ein Doppeldiplom in Angewandter Politikwissenschaft in Freiburg und Aix-en-Provence.

So arbeite ich für den SWR / Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk

Bei ARD Online und in der Programmdirektion des Ersten ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit meiner Abteilung das non-lineare Portfolio der Mediathek weiterzuentwickeln, zu planen und zu kuratieren.

Als Speaker im Einsatz

Münchner Medientage

Re:publica / Media Convention

ConCon Mainz

AllFacebook Marketing Conference

D2M Summit

MTH Conference

Social Media Conference

Social Media Week

Munich Creative Business Week

Media meets Science

Netzkulturfestival

Silbersalz Festival

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

... wandere ich in den Alpen und im Mittelgebirge und singe in verschiedenen Chören.

Aktiv auf folgenden Kanälen