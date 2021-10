Zuhören – ob analog oder digital – ist der beste Weg, um ins Gespräch und weiter zu kommen, wenn es um das Programm, das Unternehmen, die Chancen des Öffentlich-Rechtlichen geht.

Biografie

Anja Görzel, geb. 1963, ist die Leiterin von Presse und Public Affairs und seit 2010 in unterschiedlichen Positionen der Kommunikation des SWR tätig. Ihr Team arbeitet multimedial auf unterschiedlichen Plattformen und produziert u. a. eigene Videos, um auf neue Sendungen, Programme und Formate im SWR aufmerksam zu machen. Zuvor war Anja Görzel als politische Redakteurin, Reporterin und Redakteurin beim SWR/SWF/SDR in Fernsehen und Hörfunk in Stuttgart, Baden-Baden und Mannheim tätig. Nach dem Studium in Paris und Siegen der Politik-, Französischen und Allgemeinen Literaturwissenschaften machte sie Volontariat beim Sender Antenne Niedersachsen.

So arbeite ich für den SWR

Als Pressesprecherin moderiere ich Pressekonferenzen, Previews sowie Dialogveranstaltungen. Letzteres um mit dem Publikum konstruktiv im Gespräch zu sein und Transparenz zum komplexen öffentlich-rechtlichen System herzustellen. Mit meinem Team entwickle ich neue Tools, um noch stärker in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen - für einen modernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Als Speakerin im Einsatz

Kommunikationskongress Berlin

ARD Zukunftsdialog

DIHK-Medienausschuss

Sommerakademien des BdKom

Universität Stuttgart-Hohenheim, Universität Tübingen, Katholische Fachhochschule Freiburg etc.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

…. streame ich am liebsten HBO-Produktionen, da diese in Themenentwicklung und Besetzung uns oftmals voraus sind - vor allem in Sachen Gender und Diversity…

Auf folgenden Kanälen und Communities unterwegs