Wenn es um strategische, rechtliche und redaktionelle Mechanismen sozialer Plattformen geht oder um ESport hat er ein Wörtchen mitzureden: Andreas Böhmer - Volljurist und Chef des ARD Partnermanagements Social Media.

Biografie

Ob bei der Planung von Funk, als Redakteur des Sportschau-Teams bei der Fußball-WM oder Strategie-Referent im Online-Bereich des SWR, habe ich in über zehn Jahren ARD in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt. Als Volljurist und Leiter des ARD Partnermangement Social Media koordiniere ich die Zusammenarbeit der ARD mit den großen Social Media-Plattformen wie Facebook, YouTube oder TikTok. Dabei steht vor allem die Distribution der ARD-Inhalte über verschiedene Plattformen und Zielgruppen bei sich ständig verändernden Rahmenbedingungen im Fokus.

So arbeite ich für den SWR

Als „Eier legende Wollmilchsau“ wurde ich schon in den verschiedensten Abteilungen, Standorten und Rollen im SWR und der ARD bezeichnet. Und genau dort liegt auch meine Stärke – Synergien und der Blick über den Tellerrand. Insbesondere die Verbindung von Strategie und redaktionellem Alltag unterzieht vielen Ideen einem Realitätscheck, ohne große Schleifen drehen zu müssen. Ich vertrete den SWR in der Games BW Jury des Landes Baden-Württemberg und im ARD Distributionsboard.

Als Speaker im Einsatz

Bei der "Spielmacher"-Konferenz in Hamburg und auf diversen ARD-Barcamps. In einer Vortragsreihe an Schulen zum Thema "Verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien und Fake News” oder auch bei den Südwestdeutschen Medientagen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... bin ich hoffentlich auf Reisen – ob digital oder analog. Neue Welten, Kulturen und Menschen kennenlernen und sich selbst ein Bild machen.

