Vom Online-Nerd zum Wirtschaftsjournalisten: Alexander Winkler berichtet auch deswegen gerne über Wirtschaft und Karriere, weil sein eigener Berufsweg nicht kerzengerade war.

Biografie

Eigentlich wollte der gebürtige Mannheimer Webdesigner werden – und definitiv nichts mit Wirtschaft zu tun haben. Auf das Grundstudium Media Production an der Hochschule Darmstadt folgte ein Praktikum bei SWR3.online, das den Weg Richtung Journalismus eröffnete: Es folgte das Journalismus-Studium an der AUT University in Auckland in Neuseeland. Zurück den Deutschland ging es zurück in die Praxis – zuerst als freier Reporter im SWR Studio Mannheim und 2013 nochmals als Online-Redakteur bei SWR3.online. Den Switch zur Wirtschaft brachte das berufsbegleitende Master-Studium „International Business“ an der Hochschule der Medien in Stuttgart ein. 2017 wechselte Alexander Winkler in die Redaktion SWR Aktuelle Wirtschaft und wurde Teil des Redaktions- und Moderationsteams von "SWR1 Arbeitsplatz". Seit März 2021 moderiert er zudem den neuen SWR Podcast „Zeig mir Deinen Job!“.

So arbeite ich für den SWR

Laptop an, Kopfhörer auf, Mikrofon auf Aufnahme: Seit Corona verbringe ich meine Redaktionsdienste am liebsten im Homeoffice und produziere von hier aus für alle Ausspielwege des SWR: Radio, Fernsehen, Internet. Gleichzeitig genieße ich es, regelmäßig auch unterwegs zu sein – egal ob zur Moderation im Studio oder für Reportagen und Aufnahmen im ganzen Sendegebiet.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... hat man gute Chancen mich in der Küche zu finden: Egal ob ein feines Pilzrisotto oder schnelle Spaghetti Carbonara – frisch und selbstgekocht ist immer noch am besten! Das gilt auch beim Urlaub im Camper – wobei gerade im Ausland das regelmäßige Essengehen einfach auch zum Urlaubsfeeling dazugehört. Und wenn es gerade mal nicht ums Essen geht? Dann gibt’s zum Glück ja noch das Klavier, den Chor, das Fahrrad oder die Joggingschuhe – und gute Freunde und Familie.

Als Speaker im Einsatz

Moderation SWR1 Arbeitsplatz, Wirtschaftsnachrichten bei SWR2, SWR Aktuell

Moderation von Bühnenveranstaltungen

Alumni Institut für Moderation (HdM, SWR)

Expertengespräche SWR Hörfunk & Fernsehen

Aktiv auf folgenden Kanälen und Communities