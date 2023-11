per Mail teilen

Beatrice Egli präsentiert mit dem SWR eine neue Ausgabe ihrer Musik- und Unterhaltungsshow: „Die Beatrice Egli Show“ läuft am Samstag, 11. November 2023 um 20:15 Uhr im Ersten. Danach auch in der ARD Mediathek. Mit dabei sind u. a. Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Maite Kelly, Sasha, Christin Stark, Gregor Meyle, DJ Ötzi, Oli.P, die Söhne Mannheims mit Clara Louise, Peggy March und ein Udo-Jürgens-Special mit Pepe Lienhard. Beatrice Egli gewährt exklusiv einen ersten Einblick in die Show und erzählt, worauf sie sich besonders freut.