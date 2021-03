Für ihre Darstellung im SWR Film erhält die Schauspielerin den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle der Berlinale 2021

Maren Eggert wird bei den 71. Internationalen Filmfestspielen Berlin mit dem silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Sie erhält den Preis für ihre Darstellung im von der Letterbox mit dem SWR produzierten Film „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader. In der Tragikomödie spielt Maren Eggert Alma, die das Zusammenleben mit einem humanoiden Roboter testen soll, der extra dafür geschaffen wurde, sie glücklich zu machen.

„Ihre Präsenz machte uns neugierig, ihr Charme sensibel. Und ihre breite schauspielerische Palette ließ uns fühlen, lachen und Fragen stellen“, begründet die Jury ihre Wahl für Maren Eggert. „Mit Unterstützung ihrer wunderbaren Kolleg*innen und ihrer Regisseurin erfüllte sie ein ausgezeichnetes Drehbuch selbstbewusst mit Leben und erschuf eine unvergessliche Figur, mit der wir uns identifizieren können – was uns dazu bringt, über unsere Gegenwart und unsere Zukunft nachzudenken, über unsere Beziehungen und darüber, was wir wirklich im Leben wollen.“ Das Drehbuch schrieb Regisseurin Maria Schrader gemeinsam mit Jan Schomburg frei nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Emma Braslavsky. Maren Eggert spielt darin an der Seite von Dan Stevens. Überreicht wird ihr der Preis im Rahmen des Berlinale Summer Special im Juni, dann wird der Film auch dem Publikum vorgestellt.

SWR Intendant Kai Gniffke gratuliert

“Wie großartig, dass Maren Eggerts sensationelle Darstellung mit dem Silbernen Bären gewürdigt wird! Herzlichen Glückwunsch! Dass der gemeinsame Weg des SWR mit Maria Schrader, Maren Eggert und der Letterbox bis in den Wettbewerb der Berlinale geführt hat, ist eine tolle Bestätigung für unsere Programminitiative “Near Future” und ein wunderbarer Start für den Film.“

Darum geht‘s

Alma (Maren Eggert) ist Wissenschaftlerin am berühmten Pergamon-Museum in Berlin. Um an Forschungsgelder für ihre Arbeit zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. Drei Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf angelegt ist, der perfekte Lebenspartner für sie zu sein. Alma trifft auf Tom (Dan Stevens), eine hochentwickelte Maschine in Menschengestalt, einzig dafür geschaffen, sie glücklich zu machen …

Kinostart voraussichtlich am 17. Juni 2021

„Ich bin dein Mensch“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion für den SWR, Redaktion Jan Berning und Katharina Dufner. Produzentin ist Lisa Blumenberg.

Maren Eggert wird bei den 71. Internationalen Filmfestspielen Berlin mit dem silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet.

