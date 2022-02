Tausende protestieren gegen die Corona-Auflagen, einer tötet sogar einen Tankstellen-Angestellten. Zwei Dokumentationen aus der Reihe "Die Story im Ersten" gehen auf Spurensuche.

Impfen, nein danke – Spaltet Corona die Gesellschaft?

Reporter von SWR und MDR begleiten die Demonstrationen von Impfgegner:innen und fragen bei den Protestierenden nach: Was spricht ihrer Meinung nach gegen das Impfen? Welche Ängste treiben sie um? Wie radikal wollen sie für ihre Ziele kämpfen und wer organisiert diesen Protest? Außerdem besuchen sie Impfgegner:innen in ihrem privaten Umfeld. Zum Beispiel Stefan H. aus Bingen. Der ungeimpfte Student nimmt kaum mehr am öffentlichen Leben teil. Sein Informatik-Studium findet am Computer statt, er kann in Rheinland-Pfalz als Ungeimpfter nicht einmal mehr zum Friseur. Doch der junge Mann nimmt das in Kauf, denn er fürchtet Impfschäden und sieht mächtige Wirtschaftsinteressen hinter der Impfkampagne. Spalten die Proteste die Gesellschaft? Wie verhärtet sind die Fronten?

Der Mörder und die Masken – Die radikale Mitte

In einer Tankstelle erschießt Mario N. einen Angestellten, weil der ihn auffordert, eine Maske zu tragen. Wie konnte es so weit kommen? Die Recherche führt in die verstörende Parallelwelt des Mario N. Sie analysiert, in welchen Kanälen, auf welchen Plattformen und von welchen Personen der Täter so aufgestachelt wurde, dass er der Überzeugung war, den Volkswillen zu vollstrecken, mit einem großkalibrigen Revolver. Gleichzeitig taucht der Film in die Szene ein, die Mario N. applaudiert und immer gewaltbereiter wird. Die Spur führt nicht an die Ränder, sondern in die Mitte der Gesellschaft. Etwa zu einer im Leben stehenden Unternehmerin, einem kreativen Kopf in der rheinland-pfälzischen Provinz und zu einer bodenständigen Kommunalpolitikerin – Mittelständlerinnen, die sich in derselben Gedankenwelt bewegen, wie Mario N. vor der Tat. Kann sich der Mord von Idar-Oberstein wiederholen?

21. Februar 2022 im Ersten und in der ARD Mediathek

11. April 2022 im Ersten und in der ARD Mediathek

