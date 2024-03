Eine neue Generation der Sketch-Comedy: modern, zeitgemäß, verrückt, generationsübergreifend, innovativ, filmisch hochwertig – und verortet in der idyllischen deutschen Provinz.

In „Smeilingen – Don’t worry, be happy“ (AT) wird ein idyllisches Städtchen in der deutschen Provinz zum Schauplatz des Lachens und Schmunzelns. Die schrägen Einwohner:innen des fiktiven Ortes werden von Deutschlands bekanntesten Comedians, Comediennes und Schauspieler:innen dargestellt.

Bunter Cast

Als wiederkehrende Figuren tauchen sie in allen Sketchen auf und begegnen sich auch gegenseitig im Ort. Der Cast ist dabei bunt und divers besetzt. Neben den jungen, modernen Ortsbewohner:innen und den Zugereisten aus allen Teilen Deutschlands gibt es auch die Einheimischen „vom alten Schlag“ – ein Clash, der zu skurrilen und missverständlichen Situationen führt.

Unterhaltung in eskapistischer Atmosphäre

Statt einer bloßen Aneinanderreihung von Einzel-Sketchen werden hier Sketche fiktional miteinander zu einem Gesamtformat verbunden. Ein festes Ensemble aus zahlreichen namhaften Künstler:innen garantiert beste Unterhaltung, gepaart mit hochkarätigen Überraschungen. Und das alles in eskapistischer Atmosphäre auf dem Land.

„Smeilingen – Don’t worry, be happy!“ (AT)

sechs Folgen, voraussichtlich Ende 2024 / Anfang 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek

