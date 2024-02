per Mail teilen

Neue Serie um eine Mannheimer Feuerwache ab 13. Februar dienstags 20:15 Uhr im Ersten / ab 6. Februar in der ARD Mediathek

In der Feuerwache III in Mannheim laufen alle Notrufe der Stadt zwischen Rhein und Neckar zusammen. Jederzeit kann der Alarm losgehen und die Rettungswagen auf den nächsten Einsatz schicken. In vorderster Reihe stehen die Notärztin Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und mit ihr Notfallsanitäter Paul Raue (Paul Zichner). Mit im Team sind Feuerwehrmann Markus Probst (Max Hemmersdorfer), Brandmeister Piotr Rogosa (Mark Zak) und die unerschrockene Billy Johannes (Anna Schimrigk). Sie alle erleben emotionale Höhen und Tiefen, dramatische Notfälle und bewegende Geschichten und Dr. Nina Haddad, die geborene Einzelkämpferin, macht die Erfahrung, dass die Kolleg:innen für sie da sind, privat wie beruflich. Sie erlebt Zusammenhalt, Teamgeist und Hingabe.

Redaktionelle Verantwortung beim SWR

Die neue Serie „Die Notärztin“ startet mit sechs Folgen am 13. Februar 2024 und wird immer dienstags um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Ab 6. Februar sind alle sechs Folgen in der ARD Mediathek abrufbar. „Die Notärztin“ ist eine Produktion der Polyphon Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Die redaktionelle Verantwortung im SWR haben Barbara Biermann (Executive Producerin), Michael Schmidl und Simon Riedl. Produzentin ist Sabine Tettenborn, Junior Producer ist René Colling. Regie führt Jan Haering, der gemeinsam mit Tina Thoene auch die Drehbücher schrieb. Die Kamera führt Lukas Steinbach.

Die sechs Folgen der Serie sind im Vorführraum der ARD zur Ansicht abrufbar.

In der ARD Mediathek ab 6.2.2024 verfügbar

ARD Serie „Die Notärztin“ Sabrina Amali (r.) und Max Hemmersdorfer (l.). ©ARD/SWR/Volker Roloff/Montage SWR Volker Roloff/Montage

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.