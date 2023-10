per Mail teilen

Sexualisierte Gewalt an Kindern – verübt von Frauen? Ein Tabu im Tabu. Frauen als Täterinnen werden bis heute durch die Justiz oft übersehen. Erst mit dem Staufener Missbrauchsfall zwischen 2015 und 2017 nahe Freiburg stand zum ersten Mal eine Frau als Sexualstraftäterin so richtig in der Öffentlichkeit.