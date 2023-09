per Mail teilen

Der Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Ludwig in Bad Dürkheim trug während des „SWR3 Comedy Festivals“ 2019 Antennen. Über Richtfunk wurden die multimedialen Signale aus drei Spielstätten zu den eigens installierten Antennen und von dort mittels Glasfaserkabel in die Zentrale ins Kurhaus übertragen, das wiederum mit dem SWR in Baden-Baden verbunden war. | Embedden kostenfrei möglich.