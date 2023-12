In Stuttgart steht eine Foto-Rallye quer durch die pulsierende Großstadt an. Dafür werden die sechs in zwei Gruppen aufgeteilt: Tilman, Lea und Katharina sowie Jascha, Daniel und Leonie müssen Orientierung und Teamgeist beweisen, Sehenswürdigkeiten der Stadt aufsuchen und vor diesen ein Foto machen. Wer alle Motive beisammen hat und als erstes wieder bei Ross am Teehaus angekommen ist, hat gewonnen.

Am nächsten Morgen macht sich die Gruppe zu ihrer nächsten Unterkunft auf: Die folgenden Tage werden sie in einem luxuriösen 5-Sterne-Hotel in Zweiflingen verbringen, dem Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. Die Bettenaufteilung bei den Jungs artet – mal wieder – in Streit aus. Lea führt indessen ein emotionales Gespräch mit Ross über ihre Sehnsucht nach Freiheit. Im Spa des Wald- und Schlosshotels lässt die Gruppe die Seele baumeln und genießen diverse Wellness-Anwendungen. Danach wird es für alle Beteiligten emotional: Ross überrascht die Gruppe mit den Briefen ihrer Eltern und Geschwistern. Als die sechs die liebevollen Worte ihrer Familien hören, kullern viele Tränen.