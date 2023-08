Krieg – ein Thema für Kinder? - Anton (Episode 1)

Die neue achtteilige Dramaserie „Der Krieg und ich“ zeigt, wie Kinder aus ganz Europa den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die behutsam inszenierten Geschichten beruhen auf Tagebüchern und Briefen. So erzählt die Episode 1 von dem 10-jährigen Anton, der unbedingt in die Hitlerjugend möchte. Der 15-jährige Calum in Episode 4 erlebt, wie seine Heimatstadt Clydebank in Schottland bombardiert wird. Karlsruher Schülerinnen und Schüler einer 5. Klasse haben sich die Filme angeschaut und im SWR in Baden-Baden Auskunft gegeben, wie die Filme auf sie wirken. | Embedden kostenfrei möglich.