Thomas Wehrle (60) ist seit der EURO 2008 in leitender Funktion bei Fußball-Großereignissen im Ersten tätig. Der gebürtige Karlsruher kam 1989 zum Südwestfunk (SWF) nach Baden-Baden. Wehrle moderierte im Fernsehen die Hintergrundsendung „Sport unter der Lupe“, kommentierte Bundesligaspiele im Radio und berichtete als Reporter von Welt- und Europameisterschaften im Fußball. Nach der Fusion von SDR und SWF übernahm er 1998 im SWR Leitungsfunktionen in der Fernsehredaktion und war seither unter anderem zuständig für die TV-Übertragungen von Fußballspielen. Wehrle war Programmchef bei der EURO 2008 und den Fußballweltmeisterschaften 2010, 2014 und 2018. Seit 2022 ist Wehrle in der Redaktion SWR Sport crossmedial zuständig für alle Live-Übertragungen und Magazinsendungen. Bei der Fußball- WM in Katar ist Wehrle Programmchef Fernsehen und Online.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)