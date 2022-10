Lea Wagner (Jahrgang 1994) berichtet aus dem Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der FIFA Fußball-WM in Katar. Wagner arbeitet seit 2018 für die Sportredaktion im SWR Fernsehen und moderiert dort die Sendungen „SWR Sport“ in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sowie „SWR Sport Fußball“ und „Sport Extra“. Außerdem moderiert sie beim HR die Fußball-Talkshow „Heimspiel“ und freitagabends in ARD One die „Sportschau 2. Liga“. Seit 2021 ist sie als Nachfolgerin von Matthias Opdenhövel feste Moderatorin der Skisprung-Übertragungen in der Sportschau. Lea Wagner lebt in Bielefeld.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)