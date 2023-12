Jascha, 20 Jahre

per Mail teilen

Jascha ist ein offener und gemütlicher Mensch, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Er ist fürsorglich und sensibel – Jascha merkt sofort, wenn es jemandem schlecht geht und ist immer um das Wohl der anderen bemüht. Neben seiner Hilfsbereitschaft hat er eine sehr charmante Art, die ihm in kniffligen Situationen oft zu einer Lösung verhilft. Jascha musste bereits einen harten Schicksalsschlag erleben: Vor zwei Jahren ist seine Mutter verstorben. Von ihr hat er sein musikalisches Talent. Wenn Jascha Musik macht, fühlt er sich ihr ganz nah. Zu seiner Pflegemama hat er ein sehr gutes Verhältnis – sie bedeutet ihm viel, weil sie ihm immer für ihn da ist. Gemeinsam mit ihr und seinen Pflegegeschwistern wohnt Jascha in einer WG.

Jaschas Ziel: Jascha ist ein Lebe-Mensch. Er genießt die Zeit mit anderen, lacht viel und herzlich, trägt sein Herz auf der Zunge und ist ein absoluter Teamplayer. Er möchte die Reise für sich nutzen, um viele neue Erfahrungen zu sammeln und Spaß zu haben – ganz nach seinem Motto: Das Leben genießen!