5_Schwindelfrei

Die Gruppe plant ein Überraschungs-Dinner für Ross und Sozialpädagogin Nicole. Nicht nur der Einkauf in einem französischen Supermarkt, auch das Kochen und Abschmecken sorgt für viel Improvisation und Unterhaltung. Ob wohl alle satt werden?

Am nächsten Tag geht es zurück nach Deutschland und an die Mosel. Hier steht der Gruppe die Überquerung der Geierlaybrücke bevor – eine Hängeseilbrücke in schwindelerregender Höhe. Diesmal müssen die Reisenden vor allem für Ross da sein, der sichtlich mit seiner Höhenangst zu kämpfen hat.

Langsam neigt sich die Reise dem Ende zu – doch bevor es nach Hause geht, wartet noch eine Menge Action auf alle: Der Nürburgring hat die Tore für die Gruppe geöffnet. Und es bleibt nicht beim bloßen Zugucken auf der Tribüne – in der „grünen Hölle“ wartet noch eine Überraschung auf die Abenteurer:innen.