Stüberle (Ferdinand Grözinger) von der Schwarzwaldbank ist überaus stolz, einen so erfolgreichen Fisch wie Manfred Brenner (Hans-Jochen Wagner) an Land gezogen zu haben. Er kann ja nicht ahnen, dass sein spontaner Besuch den Unternehmer erst mal in die Klemme bringt. © SWR/Benoît Linder

SWR Benoît Linder

Bild in Detailansicht öffnen