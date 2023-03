per Mail teilen

Was kriegen die Leute in den sechs Folgen zu sehen?

In den sechs Folgen unserer tollen Serie kriegen die Leute ein fröhliches Potpourri aus, wie ich finde, sehr sympathischen Protagonist:innen, die viele Fragen stellen. Wir repräsentieren quasi das Publikum. Wir treffen spannende Menschen mit tollen Ideen, die sie an uns weitergeben. Und ich muss sagen, das Ganze ist ein gutes Feel-Good-Programm. Ich habe nicht nur beim Drehen gute Laune bekommen, sondern auch beim Schauen.

„Wir können auch anders“

Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Axel Prahl, Sebastian Vettel, Pheline Roggan und Aurel Mertz gehen auf die Suche nach konstruktivem Umgang mit der Klimakrise. Auf ihrer Reise besuchen sie Menschen, die nicht jammern, sondern anpacken in den Bereichen Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Ernährung, Wohnen und Natur. Als 90-minütige Dokumentation am 20. März um 23:35 Uhr im Ersten, ab diesem Tag können in der ARD Mediathek alle 30-minütigen Folgen der Serie angeschaut werden.

„Wir können auch anders“ ist eine Produktion von 2Pilots in Zusammenarbeit mit Florida Film im Auftrag des SWR. Regie: Lars Jessen, Laura Lo Zito, Wilm Huygen, Claire Roggan.