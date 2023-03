per Mail teilen

Aurel Mertz ist überzeugter Vegetarier, Pheline Roggan isst gerne Fleisch und Bjarne Mädel hat eh schon wieder Hunger – ein perfektes Team, um in der dritten Episode allen Fragen rund ums Thema Ernährung nachzugehen. Aurel Mertz füttert Fische, die in einem Öko-Kreislaufsystem leben, an dessen Ende Basilikum wächst. Bjarne Mädel trifft eine Pionierin der kurzen Transportwege und Pheline Roggan stellt erstaunt fest: Die Kuh selbst ist gar nicht der große CO2-Sünder.

„Wir können auch anders“ ist eine Produktion von 2Pilots in Zusammenarbeit mit Florida Film im Auftrag des SWR. Regie: Lars Jessen, Laura Lo Zito, Wilm Huygen, Claire Roggan.