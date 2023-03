In der vierten Folge geht es um ein Thema, das im letzten Jahr noch an Brisanz gewonnen hat, weil viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Energiekosten stemmen sollen. Alternativen sind gefragt und Annette Frier findet eine in einem Dorf in Brandenburg. Dort lebt man offenbar schon in der Zukunft – unabhängig von Kohlekraftwerken und Konzernen. Hier zeigt sich, was Algen mit dem Strom für Computer zu tun haben und wie man mit 5.000 Klospülungen ein Schwimmbad heizen kann.

„Wir können auch anders“ ist eine Produktion von 2Pilots in Zusammenarbeit mit Florida Film im Auftrag des SWR. Regie: Lars Jessen, Laura Lo Zito, Wilm Huygen, Claire Roggan.