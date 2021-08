Thementag „Frauen im Ausschnitt“ im Rahmen der ARD Hörspieltage

9. November 2019, 11 bis 17 Uhr, ZKM

Wie werden auf einem Festival fürs Hören Frauen hörbar? Wie steht es um den Feminismus im Hörspiel? Und wie um den Feminismus um das Hörspiel herum? Wo steht die Frau in der Kulturwelt – vor und hinter den Kulissen? Der Thementag „Frauen im Ausschnitt“ ist ein Tag mit Frauen in Wort und Ton. In offenen Gesprächsrunden finden Information und Austausch zwischen Expertinnen, dem Publikum und den Produzent*innen der ARD Hörspieltage statt.

Viel geredet, manches getan und dennoch …

Es ist viel passiert seit #MeToo. Viel ist geredet worden, manches getan, einiges neu gedacht. Ging es zunächst um sexuelle Belästigung und Übergriffe, wurde daraus bald eine große Debatte über Machtmissbrauch und Gleichberechtigung. Verhaltens- und Redeweisen, die vorher alle für normal hielten, sind jetzt nicht mehr stubenrein. Dennoch: 2019 gibt es hierzulande einen Gender-Pay-Gap von 21 Prozent – einen der höchsten unter den Industrieländern. Deutschland hat eine Kanzlerin, aber weniger als ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag sind weiblich. Auf den 12 Intendant*innensesseln der deutschen Rundfunkanstalten sitzen zwei Frauen. Und so weiter.

Über Sprache streiten, Lebens- und Umgangsformen sichtbar machen

„Frauen im Ausschnitt“ will hör- und sichtbar machen, wofür alle immer noch taub und blind sind – Männer wie Frauen. Und auf die weißen Flecken der Karte schauen, die viele noch nicht entdeckt haben, die aber schon besiedelt sind von anderen Lebens- und Umgangsformen: feministischen Utopien, alternativen Netzwerken, kooperativen Arbeitsweisen. Und natürlich auf die Sprache, die immer als Übersetzerin zwischen dem Einzelnen und der Wirklichkeit steht, aber auch immer in Bewegung ist.

Was passiert in den Köpfen?

Was passiert in den Köpfen, wenn das generische Maskulinum durch ein nicht weniger generisches Femininum ersetzt wird? Wenn in einem Hörspiel, einem Film, einem Roman jede männliche Figur in eine weibliche verwandelt wird? Oder wenn nur Frauen in der Jury oder auf dem Panel sitzen? Ist das erhellend? Merkwürdig? Einseitig? Höchste Zeit? Oder vielleicht schlichtweg egal? Der Thementag fordert dazu auf, es doch einfach einmal auszuprobieren.

Referentinnen und Expertinnen

Sabine Hark, Leiterin des Zentrums für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin,

Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin und Publizistin,

Stefanie Lohaus, Mitherausgeberin des Missy Magazine und Leiterin Kommunikation der EAF Berlin,

Ania Mauruschat, Literatur- und Medienwissenschaftlerin,

Luise F. Pusch, Sprachwissenschaftlerin, Begründerin der feministischen Linguistik,

und weitere.

Info und Anmeldung

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Gruppen ab 15 Personen werden gebeten, sich bis 30.10.2019 anzumelden unter hoerspieltage@SWR.de.

Programm

Frauen im Ausschnitt. Wie weiblich ist der Kulturbetrieb?

Veranstaltungsort: ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Kubus

Tagesmoderation: Ute Soldierer

1. Runde

11.00 Uhr Frauen im Ausschnitt – Hörspiele im Bechdel-Test

Der Bechdel-Test besteht aus vier einfachen Fragen. Wie fallen die Antworten bei Hörspielproduktionen von 2019 aus und wie stehen in ihren Skripten und Inszenierungen die Frauen da? Ania Mauruschat befragt aktuelle Hörspielproduktionen und gibt ausschnittweise Einblick.

2. Runde

12.00 Uhr Work in Progress – Arbeiten in und aus den Strukturen des Alltags

Mit Stellungnahmen und Erfahrungen aus Theorie und Praxis – u. a. der feministischen Linguistik (Luise F. Pusch), der Geschlechterforschung und Robotik (Sabine Hark), der feministischen Publizistik (Stefanie Lohaus) oder der religiösen Regelwerke (Lamya Kaddor) sowie der Expertise aller Anwesenden.

13.30 Uhr (Mittagspause)

Finale

14.30 Uhr „Die Karlsruher Postulate“ – Workshop

Wir geben der Welt, unserer eigenen und auch der großen Ganzen, einen Impuls mit! Wir machen die Hörspielwelt zur besseren Welt! Ab heute werden sich einige Dinge ändern – und wir einigen uns darauf!

Ende der Veranstaltung: 17.00 Uhr