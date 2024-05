Einblicke in die Ausbildung Kaufleute für Audiovisuelle Medien

Marco macht bei uns seine Ausbildung als Kaufmann für Audiovisuelle Medien. Wie er dazu kam und wie sein Arbeitsalltag aussieht, verrät er euch im Azubi-Interview.

Marco, stell Dich doch mal kurz vor.

Ich bin Marco Artmann, 22 Jahre alt, und mache eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Nach meinem Abitur habe ich ein Jahr gearbeitet - und während der Corona-Pandemie einen TikTok-Account gestartet. Es gab ja sonst nicht wirklich viel zu tun.

Warum hast Du Dich für eine Ausbildung beim SWR beworben?

Durch meine Social Media Aktivität wurde mein mediales Interesse geweckt. Der SWR als großes Medienhaus ist da natürlich sehr spannend. Und weil ich es liebe, mich mit Foto und Videografie zu beschäftigen, passt das perfekt zu meiner Ausbildung.

Im September 2022 hast Du Deine Ausbildung begonnen. In welchen Abteilungen warst Du schon?

Insgesamt war ich schon in zehn unterschiedlichen Abteilungen. Unter anderem bei SWR4 im Onliner Team, auf der CMT als Teil der Redaktion, im Big Band Management oder als Reporter für Social Media in der Sportredaktion. Meine Ausbildungsstation bei DASDING kam durch meine Podcast-Idee zustande.

Der Podcast "Opa lass reden" nimmt jetzt sicher viel Zeit in Anspruch. Kriegst du das in der Ausbildung unter?

Das Gute ist, dass ich den Podcast im Rahmen meiner Ausbildung umsetzen kann.

Ich hätte niemals damit gerechnet, dass der SWR überhaupt Interesse daran hat, das mit mir und meinem Opa zu machen. Ich werde überall mit eingebunden und durfte viel mitentscheiden. Das ist wirklich eine einmalige Chance und freut mich nach wie vor sehr.

Für mich ist es jetzt natürlich spannend, wie mein Podcast ankommen wird.

Die Älteren unter uns denken jetzt vielleicht: Der Junge kann doch nicht den ganzen Tag daddeln, der muss doch an die Luft … Hast Du überhaupt noch Zeit für andere Hobbys?

Zugegeben: Ich beschäftige mich wirklich viel mit meinen Social Media Videos für TikTok, Instagram und YouTube. Ich liebe es einfach, zu filmen und zu fotografieren - und dann entsprechend Content zu generieren und hochzuladen.

Gibt es irgendwas, das Du nicht magst?

Tomatensauce! Handball, früh aufstehen und chillen (ich muss immer irgendwas machen).

Vermutlich läuft es ja manchmal nicht so gut. Wie motivierst Du dich dann?

Ich versuche mir klar zu machen, was das Ziel ist, das ich verfolge und was ich erreichen will. Oder ich schaue einfach, was ich schon erreicht habe und was Dinge waren, die gut gelaufen sind. Und daraus ziehe ich mir dann oft weitere Motivation.

Wenn Du Dir jetzt noch was für die Zukunft des SWR wünschen dürftest, was wäre das?

Bitte noch viele neue junge Formate und mehr Kurzvideo-Content …

Zu welche Fragen oder Themen können sich Kolleg:innen an Dich wenden?

Das ist eine einfache Frage: bei allem rund um TikTok, Social Media und Fußball.