Julia Metzner: Mein erstes Bundesliga-Geisterspiel

SWR Sportreporterin Julia Metzner erzählt ihre Eindrücke von ihrem ersten Geisterspiel in der Fußballbundesliga.

„Skurril, sonderbar, die Stimmung wie bei einem Trainingslagerspiel und irritierte Blicke von Menschen, die sich zu mir umdrehten, weil meine Stimme so laut durchs Stadion hallte“, so beschreibt SWR Sportreporterin Julia Metzner ihre Eindrücke von ihrem ersten Geisterspiel in der Fußballbundesliga. TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha Berlin hat sie für die ARD Hörfunkwellen kommentiert – war Teil der beliebten Bundesligakonferenz, die bis zu 8,5 Millionen Hörer*innen jeden Samstag verfolgen.

Die 0:3 Niederlage der Kraichgauer vergisst sie sicherlich viel schneller als ihr Geisterspiel-Feeling, das sie hier im Video zusammenfasst – aufgenommen VOR dem Stadion, weil der SWR keine Videorechte für das Livespiel hat.