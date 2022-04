Bei Live-Konzerten dabei sein, SWR Thementage neu erleben, Medienarbeit kennenlernen und den ganzen SWR dreidimensional entdecken, das ermöglicht SWR Virtuell. Mehr als 40.000 Besucher:innen haben das innovative Angebot schon genutzt und sind in die Medienwelt des SWR eingetaucht: Von Newsroom und SWR3 Studio über „Tatort“-Set bis hin zum Raum Spielen & Lernen. Der SWR ist das erste Medienhaus in Deutschland, das solch einen virtuellen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Was es alles zu entdecken gibt, zeigen Tobias Bieker und Wolfgang Meyer-Benz im Video. Unser Tipp: SWR Virtuell können alle unter Anleitung eines Profis bei diesen Events ausprobieren: Mannheimer Maimarkt, Rheinland-Pfalz – Tag in Mainz, SWR Sommerfestival RLP in Speyer und SWR Sommerfestival BW in Stuttgart.

