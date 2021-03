per Mail teilen

Wir entwickeln innovative und digitale Angebote für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Morgen. Dir liegt ein Thema oder eine Zielgruppe besonders am Herzen? Dann reiche es jetzt über unser Online-Formular ein!

Das SWR X Lab ist das Innovationslabor des Südwestrundfunk. Wir helfen Redaktionen dabei, neue Formate, Produkte und Services zu entwickeln. Dazu vernetzen wir sie mit internen und externen Partner*innen, unterstützen bei der nutzerzentrierten Ideenfindung und testen erste Prototypen gemeinsam an der Zielgruppe. Schrittweise lernen wir so, was die User*innenwirklich wollen.

Was uns wichtig ist

Der SWR möchte in Zukunft mehr Menschen unter 50 Jahren mit neuen digitalen Angeboten erreichen. Weil das Publikum so divers ist, braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch vielfältige Formate auf unterschiedlichen Plattformen. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Ideen entstehen, wenn wir uns in interdisziplinären Teams mit den Bedürfnissen und Problemen unserer Nutzer*innen auseinandersetzen. Deshalb kann jede*r bei uns Herausforderungen einreichen. Bitte schickt uns keine fertigen Ideen oder Konzepte, sondern zeigt uns, dass ihr euch mit den Bedürfnissen und Problemen der Zielgruppe auseinandergesetzt habt.