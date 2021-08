Ein fitter und gesunder Körper ist gerade in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Da kommt das neue Workout, das Fitness-Trainerin Fernanda Brandao für zuhause entwickelt hat, gerade recht. Das Besondere an dem innovativen Format aus der SWR Sportredaktion, das mit Information in Form bringen möchte: Grafische Zusatzinfos und genaue Erklärungen beugen Verletzungsrisiken vor. Zusätzlich erhält man durch mehrere Kamera-Perspektiven eine optimale Anleitung, wie die Übungen richtig ausgeführt werden. Wie „InForm by SWR Sport“ genau funktioniert, und dass auch Lächeln wichtig ist, zeigt sie im Video.

