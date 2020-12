per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Rheinhessen zeichnet jedes Jahr besonders kreative, engagierte und qualifizierte Auszubildende als Vorbilder für junge Menschen mit dem „Azubi-Star“ aus. Der dritte Platz geht in diesem Jahr an Marcel Jakobi: Er macht im SWR derzeit eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Wenn er nicht gerade die Schulbank drückt, organisiert und moderiert er Nachwuchs-Fastnachtssitzungen in Mainz.