Wie stellt sich der SWR auf die besonderen Umstände ein?

per Mail teilen

Eigentlich sind Doppelwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-

Pfalz für den SWR Herausforderung genug, aber diesmal macht Corona alles noch aufwändiger. Es gilt, detaillierte Hygienekonzepte zu entwickeln und die Produktionen dementsprechend zu planen.

Genau geregelt ist beispielsweise, wie viele Mitarbeiter*innen in einem Übertragungswagen zusammen arbeiten dürfen und wie viele Politiker*innen parallel im Studio interviewt werden können. Für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin braucht es eine Back-up-Lösung. Es könnte ja sein, dass jemand plötzlich in Quarantäne muss. Die Wahlpartys der Parteien fallen aus und damit auch das dichte Gedränge rund um Wahl-Gewinner und –Verlierer. Statements und Reaktionen von Politiker*innen fängt der SWR aber natürlich wie gewohnt ein – nur in gebührendem Abstand und mit Folie über dem Mikrofon. Für SWR Chefredakteur Fritz Frey steht fest: Das werden ganz außergewöhnliche Produktionen rund um die Landtagswahlen 2021.

Zurück zur Übersicht